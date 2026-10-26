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Antalya'da can pazarı! Dağcıları taşıyan minibüs devrildi, çok sayıda yaralı var

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Antalya'da can pazarı! Dağcıları taşıyan minibüs devrildi, çok sayıda yaralı var
Başlık ResmiAntalya'da can pazarı! Dağcıları taşıyan minibüs devrildi, çok sayıda yaralı var

Antalya'da dağcıları taşıyan minibüs şarampole devrildi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken yaralanan 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi'nden yola çıkan ve dağ tırmanışı yapan grubu taşıyan Metin D. yönetimindeki 38 AKZ 946 plakalı tur minibüsü, Mavikent Mahallesi Çerdin mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Antalya'da can pazarı! Dağcıları taşıyan minibüs devrildi, çok sayıda yaralı var
Başlık ResmiAntalya'da can pazarı! Dağcıları taşıyan minibüs devrildi, çok sayıda yaralı var

15 KİŞİ HASTANELİK OLDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ambulanslar tarafından sürücü ile birlikte 15 kişi, Kumluca ve Finike'deki hastanelere kaldırıldı.

Antalya'da can pazarı! Dağcıları taşıyan minibüs devrildi, çok sayıda yaralı var
Başlık ResmiAntalya'da can pazarı! Dağcıları taşıyan minibüs devrildi, çok sayıda yaralı var

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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