Antalya'da feci kaza! Yan yatan araçtan 4 kişi de yara almadan çıktı

Antalya’da feci kaza! Yan yatan araçtan 4 kişi de yara almadan çıktı

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’daki kavşakta 'Dur' levhasına uymayan bir aracın çarptığı otomobil yan yattı. Otomobilde bulunan 2’si çocuk toplam 4 kişi kazayı sıyrık bile almadan atlattı.

Feci kaza, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi ile Adnan Kahveci Caddesi kesişiminde meydana geldi. 

Antalya’da feci kaza! Yan yatan araçtan 4 kişi de yara almadan çıktı - 1. Resim

4 KİŞİ DE UCUZ ATLATTI

Daha önce çok sayıda ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına neden olan kavşakta meydana gelen kazada ucuz atlatıldı. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde seyir halindeki Erdal Satlık idaresindeki otomobil kavşak sistemine geldiğinde ‘Dur’ levhasını dikkate almayan Adnan Kahveci Caddesi istikametinden gelmekte olan Alper B.’nin kullandığı araçla çarpıştı.

Antalya’da feci kaza! Yan yatan araçtan 4 kişi de yara almadan çıktı - 2. Resim

OTOMOBİL YAN YATTI, 4 KİŞİ ŞANS ESERİ KURTULDU

Trafik levhasını dikkate almadan kavşağa giren aracı son anda fark eden Erdal Satlık direksiyonu kırmasına rağmen araç Satlık’ın kullandığı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç yan yatarak yaklaşık 20 metre sürüklendi. Yol ortasında bulunan refüje çarparak durabilen araçta bulunan Erdal Satlık ve kızı ile 2 torunu kazayı görerek çevreden gelen vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken araçta bulunan 2’si çocuk 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Antalya’da feci kaza! Yan yatan araçtan 4 kişi de yara almadan çıktı - 3. Resim

KAZA ANINI ANLATTI: 20 METRE SÜRÜKLENDİK

Kazayı küçük sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsü Erdal Satlık kaza anını, "Kızım ve torunlarım ile birlikte gelirken, genç arkadaş hızlı bir şekilde çıktı. Ben direksiyonu sağa kırdım, ama geldi arabaya vurdu. Hemen hemen 15-20 metre sürüklendik. Bir tek benim kolumda küçük bir sıyrık var, başka bir yaralı yok" sözleri ile anlattı.

Antalya’da feci kaza! Yan yatan araçtan 4 kişi de yara almadan çıktı - 4. Resim

