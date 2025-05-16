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Antalya'da turistleri taşıyan safari aracı kaza yaptı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Antalya&#039;da turistleri taşıyan safari aracı kaza yaptı!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da otomobil ile çarpışan safari aracın ters döndü. Aracın altında kalan 2 Alman turist, forklift yardımıyla kurtarıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı, görüntülerde iki aracın da ışık ihlali yaptığı tespit edildi.

Kaza, Manavgat Çevreyolu Kumyolu kavşağında yaşandı. Kum mevkii istikametinden Alparslan Türkeş Bulvarı istikametine seyir halindeki Ali Kara'nın kullandığı otomobil ile Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan gelip çevreyolunda Alanya istikametine gitmekte olan Alman vatandaşı Stefan Zirbusch'in kullandığı safari araç kavşakta çarpıştı.

IŞIK İHLALİ KAZAYA SEBEP OLDU

Kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen kazada safari aracı sürücüsü Stefan Zirbusch ve safari aracında yolcu olarak bulunan Alman vatandaşı Minner Brüning Kerstin, ters dönen safari aracının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. 

Antalya'da turistleri taşıyan safari aracı kaza yaptı! - 1. Resim

Kazanın meydana geldiği yerin yakınında bulunan inşaat malzemesi satan işyerinin fortliftini kullanan operatör, safari aracının devrildiğini ve altında insanların olduğunu görünce aracın yanına ulaştı. Devrilen aracın fortlift yardımıyla kaldırılmasının ardından 2 Alman itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da turistleri taşıyan safari aracı kaza yaptı! - 2. Resim

SAFARİ ARACININ YAKITI BOŞALTILDI

Olay yerindeki bir vatandaş, ters dönen araçtan yola mazot akmasını engellemek amacıyla mazot deposunun ağzına bidon dayayıp mazotun bidona boşalmasını sağladı.
Yaralıların hastaneye götürülmesinin ardından ters dönen araç fortlift yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak yol kenarında boş bir alana tekerlerinin üzerine bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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