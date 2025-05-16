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Haberler > Sağlık > Gümüşhane'de feci kaza! 20 yaşındaki Efe canından oldu, hikayesi yürek burktu

Gümüşhane'de feci kaza! 20 yaşındaki Efe canından oldu, hikayesi yürek burktu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gümüşhane&#039;de feci kaza! 20 yaşındaki Efe canından oldu, hikayesi yürek burktu
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gümüşhane'de motosikletle otomobilin kafa kafaya çarpıştı kazada motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki Efe T. hayatını kaybetti. Talihsiz gencin Şanlıurfalı olduğu çalışmak için abisinin yanına geldiği öğrenildi.

Kaza, gece saatlerinde, Yeni Mahalle Kazımkarabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde Bayburt istikametine hareket halindeki 29 AR 818 plakalı otomobilin sürücüsü Efe T. (20) Emirler Caddesi'ne girmek için manevra yaptığı esnada karşı yönden gelen Yusuf Tavlı (20) idaresindeki 63 AIB 652 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

Gümüşhane'de feci kaza! 20 yaşındaki Efe canından oldu, hikayesi yürek burktu - 1. Resim

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Gümüşhane'de feci kaza! 20 yaşındaki Efe canından oldu, hikayesi yürek burktu - 2. Resim

ÇALIŞMAK İÇİN GELMİŞTİ!

Şanlıurfalı olduğu ve yakın bir zamanda çalışmak için Gümüşhane'de yaşayan abisinin yanına geldiği öğrenilen 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Yusuf Tavlı'nın cansız bedeni Gümüşhane Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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