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Bursa'da korkunç motosiklet kazası! Ölü ve yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bursa&#039;da korkunç motosiklet kazası! Ölü ve yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'da meydana gelen feci motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bursa’da feci bir kaza meydana geldi.

FECİ KAZADA CAN KAYBI

Halit Altuntaş yönetimindeki 16 BLY 261 plakalı motosiklet ile Hasan Mert Köse (25) yönetimindeki 16 BKS 024 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan Mert Köse kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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