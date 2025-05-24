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Araç şarampole uçtu, bir aile yok oldu! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şırnak'ta hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Mehmet Aytaş (61) yönetimindeki 06 EB 4237 plakalı hafif ticari araç, Şırnak-Cizre kara yolu tünel mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta bulunan Nesrin (26), Azime (64) ve Sibel Aytaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Araç şarampole uçtu, bir aile yok oldu! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Kazada yaralanan sürücü, Leyla (29) ve Ceylan Aytaş (27), sağlık ekiplerince ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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