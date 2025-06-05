Arkadaşların kavgası dehşetle son buldu! Başında cam şişe kırıp boğazını kesti

Aksaray'da Y.Y., birlikte alkol aldığı arkadaşı Veysel Tekin'le tartıştı. Olay kavgaya dönerken şahıs, başında cam şişe kırdığı Tekin'i boğazını keserek öldürdü.

Dün akşam saat 18.00 sıralarında Aksaray’ın Gülağaç ilçesi Saratlı beldesinde edinilen bilgiye göre, Y.Y. (64) ve arkadaşı Veysel Tekin (43) akşam saatlerinde beldenin merkezinde bulunan parkta alkol almaya başladı.

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BAŞINDA ŞİŞE KIRIP BOĞAZINI KESTİ

Bir süre alkol alan iki arkadaş arasında geçmişte yaşadıkları bir olaydan dolayı tartışma çıktı. Alkolün de etkisiyle tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Y.Y. cam alkol şişesini Veysel Tekin’in kafasına vurarak kırdı. Veysel Tekin kafasına aldığı darbeyle yere düşerken Y.Y. arkadaşının kafasında kırılan cam şişeyle bu kez de boğazını keserek yaraladı.

GÖZALTINDA

Ağır yaralanan Veysel Tekin ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren Y.Y.’yi yakalayarak gözaltına alırken, katil zanlısı jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi’ne sevk edildi.