Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Arkadaşların kavgası dehşetle son buldu! Başında cam şişe kırıp boğazını kesti

Arkadaşların kavgası dehşetle son buldu! Başında cam şişe kırıp boğazını kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Arkadaşların kavgası dehşetle son buldu! Başında cam şişe kırıp boğazını kesti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray'da Y.Y., birlikte alkol aldığı arkadaşı Veysel Tekin'le tartıştı. Olay kavgaya dönerken şahıs, başında cam şişe kırdığı Tekin'i boğazını keserek öldürdü.

Dün akşam saat 18.00 sıralarında Aksaray’ın Gülağaç ilçesi Saratlı beldesinde edinilen bilgiye göre, Y.Y. (64) ve arkadaşı Veysel Tekin (43) akşam saatlerinde beldenin merkezinde bulunan parkta alkol almaya başladı.

BAŞINDA ŞİŞE KIRIP BOĞAZINI KESTİ

Bir süre alkol alan iki arkadaş arasında geçmişte yaşadıkları bir olaydan dolayı tartışma çıktı. Alkolün de etkisiyle tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Y.Y. cam alkol şişesini Veysel Tekin’in kafasına vurarak kırdı. Veysel Tekin kafasına aldığı darbeyle yere düşerken Y.Y. arkadaşının kafasında kırılan cam şişeyle bu kez de boğazını keserek yaraladı.

GÖZALTINDA

Ağır yaralanan Veysel Tekin ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren Y.Y.’yi yakalayarak gözaltına alırken, katil zanlısı jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi’ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cildi tahriş edebilir! Bayramın vazgeçilmezi kolonyaya dikkatSüper Lig ekibinden Selçuk Şahin sürprizi! Resmen duyurdular
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çeşme'de iş adamına silahlı saldırı! Fatih Fil'in arkasından geldi, ateş açtı: Korku dolu anlar kamerada - 3. SayfaArkadan geldi, ateş açtı! Dehşet anları kameradaSamsun'da güpegündüz hırsızlık! Kaşla göz arasında cebe attı - 3. SayfaSamsun'da güpegündüz hırsızlık! Kaşla göz arasında cebe attı63 yıl hapis cezası almıştı! 17 farklı suçtan aranıyordu, Manisa’da yakalandı - 3. Sayfa17 suçtan 63 yıl hapis cezası almıştı! Manisa'da yakalandıZonguldak'ta feci kaza! 2 genç canından oldu - 3. SayfaZonguldak'ta feci kaza! 2 genç canından olduBir 'tık'la yarım milyon lirasından oldu! Ekipler seferber oldu: 7 şüpheli yakalandı - 3. SayfaSaniyeler içinde oldu: Ekipler harekete geçti3 gündür haber yok! Trabzon Hüseyin Aydın için seferber oldu - 3. SayfaTrabzon Hüseyin Aydın için seferber oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...