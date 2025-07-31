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Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bir mobilya imalathanesinde 3. kattan yük asansörü boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Sabah saat 08.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 18. Mobilya Sokak'ta bulunan bir mobilya atölyesinde Suriye uyruklu işçi Wajeeh Hamam (33), çalıştığı esnada yük asansörüne yöneldiği sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

DÜŞTÜĞÜ YERDE MAHSUR KALDI

Yaklaşık 7 metre yükseklikten zemine düşerek ağır yaralanan işçi, asansör kabini üzerinde mahsur kaldı. Olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan yaralı işçi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hamam’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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