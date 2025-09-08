Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ASSAN operasyonunda 2 tutuklama!

ASSAN operasyonunda 2 tutuklama!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sahibi ve müdürü casusluktan tutuklanan ASSAN Group soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

ASSAN Grup sahibi Emin Öner ile şirket Genel Müdürü Gürcan Okumuş, Silahlı terör örgütü FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri iddiasıyla tutuklanmıştı.

Şahısların, Makine Kimya Endüstrisi (MKE) ve TÜBİTAK'ın gizli kalması gereken bilgilerini sızdırmaya çalıştığı ortaya çıkmıştı. TUBİTAK SAGE Müdürü olan Okumuş'un ASSAN Genel Müdürü olduktan sonra "Hilal Projesi" kapsamında geliştirilen ekipmanların aynısını ürettiği belirlenmişti.

BİR ŞÜPHELİ MSB'DEN AYRILMA ALBAY!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 'ASSAN GROUP' adı altında askeri casusluk faaliyetleri gösterdiği iddia edilen şirketlere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Makine Kimya Endüstrisi (MKE) eski çalışanı olan ve güncel olarak ASSAN GROUP şirketi içerisinde çalışma kaydı bulunan 1 şüpheli, Milli Savunma Bakanlığı'ndan ayrılma albay olan ve ASSAN GROUP şirketi içerisinde çalışma kaydı bulunan 1 şüpheli ve eski ASSAN GROUP çalışanı olan 1 şüpheli olmak üzere toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.

İKİSİ TUTUKLANDI

Sulh ceza hakimliği, talep doğrultusunda 2 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüphelinin de yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

