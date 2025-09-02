Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AYM'den Rabia Naz kararı: 'Hayat hakkı ihlali'ne 350 bin TL tazminat

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2018’de Giresun’un Eynesil ilçesinde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümüne ilişkin soruşturmanın “gereken özen ve ciddiyetten uzak” yürütüldüğüne hükmetti.

 GAMZE ERDOĞAN / ANKARA - Yüksek Mahkeme, hayat hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar vererek aileye 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Rabia Naz, evinin önünde ağır yaralı bulunmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Baba Şaban Vatan, kararla ihlallerin netleştiğini, delillerin karartıldığını ve ifadelerin alınmadığını vurgulayarak AYM’nin “hayat hakkı ihlali” tespitine rağmen dosyanın zaman aşımı nedeniyle yeniden açılmamasına tepki gösterdi. Vatan “Biz tazminat değil, adalet istiyoruz. Katillerin en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor” dedi.

