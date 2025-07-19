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Ayşe Tokyaz'ın cesedini valizle taşımıştı! Katile yardım eden ismin ifadesi saç baş yoldurur

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ayşe Tokyaz&#039;ın cesedini valizle taşımıştı! Katile yardım eden ismin ifadesi saç baş yoldurur
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da öldürülen Ayşe Tokyaz'ın cesedinin valiz içerisinde yol kenarında bulunmasına ilişkin katil Cemil Koç ve 6 kişi tutuklanmıştı. Koç'a valizi taşırken yardım eden şahsın da adliyede işlemleri sürerken ifadesi ortaya çıktı.

Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarında bir valiz içerisinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli O.K'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

"CESET OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Şüpheli O.K'nin emniyetteki ifadesinde, "Ben valizin içerisinde ceset olduğunu bilmiyordum, olayla bir ilgim yok." dediği öğrenildi.

Ayşe Tokyaz'ın cesedini valizle taşımıştı! Katile yardım eden ismin ifadesi saç baş yoldurur - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde pazar günü yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Araştırmalarını derinleştiren polis, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

Ayşe Tokyaz'ın cesedini valizle taşımıştı! Katile yardım eden ismin ifadesi saç baş yoldurur - 2. Resim

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında "görevi yaptırmamak için direnme, "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" gibi suçlar nedeniyle meslekten ihraç edilen eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu olayla bağlantılı olduğunu belirledikleri ve 20 suç kaydı bulunan 55 yaşındaki O.K'yi Maltepe'de gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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