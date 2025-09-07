Ayvalık açıklarında göçmen botu kaza yaptı: 5 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan sürat botu, Sahil Güvenlik botuna çarptı. Meydana gelen kaza sonucunda denize düşen 5 düzensiz göçmen hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Kayıp olan 1 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı unsurları tarafından düzenlenen düzensiz göçle mücadele operasyonunda, içerisinde 1 göçmen kaçakçısı organizatör ve 34 düzensiz göçmenin bulunduğu fiber karinalı yüksek süratli bot, Ayvalık Badavut açıklarında Sahil Güvenlik botuna çarptı.
5 ÖLÜ, 1 YARALI, 1 KAYIP
Çarpışma sonrasında denize düşen düzensiz göçmenlerden 5'i hayatını kaybederken, 1 göçmen ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmenin bulunması için arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tahkikat başlatıldı.
