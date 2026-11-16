Ayvalık'ta can pazarı: Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu dolu minibüs denize uçtu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs, sürücüsünün kalp krizi geçirip direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize uçtu. İçerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu araçtaki vatandaşlar çevredeki vatandaşların uzattığı merdivenlerle kurtarıldı. Kazada 1’i çocuk toplam 10 yolcunun tamamı sağ olarak sudan çıkarılırken, minibüs şoförü ise hayatını kaybetti.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, şehir hatlarında yolcu taşımacılığı yapan minibüs, seyir halindeyken sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan yolcu minibüsü, sahil kenarından denize uçtu.

VATANDAŞLAR MERDİVENLERLE KURTARMAYA ÇALIŞTI

Minibüsün denize düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar büyük panikle yardıma koştu. İçerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu aracın suya gömülmeye başlamasıyla bölgede adeta can pazarı yaşandı. Çevredeki vatandaşlar, minibüste mahsur kalan yolcuları tahliye edebilmek için kıyıdan araca merdiven uzatarak kurtarma çalışması başlattı.

Ayvalıkta can pazarı: Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu dolu minibüs denize uçtu

ŞOFÖR KALP KRİZİ GEÇİRDİ, KAZA MEYDANA GELDİ

Kazaya ilişkin Balıkesir Valiliği tarafından resmi basın duyurusu yayımlandı. Açıklamada, Batuhan Yılmaz yönetimindeki yolcu minibüsünün, sürücünün seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi nedeniyle kontrolden çıkarak denize düştüğü belirtildi. Kazaya Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup amiriği 3 araç ve 8 personel ile müdahale etti.

Ayvalıkta can pazarı: Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu dolu minibüs denize uçtu

1'İ ÇOCUK 10 YOLCU SAĞ OLARAK KURTARILDI

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle denize düşen minibüste bulunan 1’i çocuk toplam 10 yolcunun tamamı sağ olarak sudan çıkarıldı.

Ayvalıkta can pazarı: Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu dolu minibüs denize uçtu

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ ÖLDÜ

Yolcuların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedilirken, minibüs şoförü Batuhan Yılmaz’ın ise hayatını kaybettiği açıklandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Ayvalık Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAyvalık

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