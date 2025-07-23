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Baba, evladını art arda bıçaklayarak öldürdü! Sokak ortasında kan donduran anlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Baba, Oğul, Cinayet, Bıçaklama, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da motosiklette başlayan baba oğul tartışması vahşetle son buldu. Motosikleti durduran baba, oğlunu defalarca kez bıçaklayarak öldürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde iddiaya göre 45 yaşındaki Zeki V., 31 ALM 46 plakalı motosikletle seyir halindeyken kasa kısmında bulunan 22 yaşındaki oğlu Mehmet V. ile tartışmaya başladı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Tartışma büyüyünce baba, motosikleti yol kenarında durdurdu ve oğlunu defalarca bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet V., kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Baba, evladını art arda bıçaklayarak öldürdü! Sokak ortasında kan donduran anlar - 1. Resim

O ANLAR KAMERADA

Olayın ardından baba Zeki V., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Acı olayın yaşandığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Zeki V., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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