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Bahçesinde otları yakacaktı, canından oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bahçesinde otları yakacaktı, canından oldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, kuru otları yakan bir kişi yangını söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Edremit ilçesinde büyük üzüntüye neden olay Çıkrıkçı Mahallesi’nde meydana geldi. Bahçesinde kuru otları yakan Remzi S. (65), alevlerin büyümesi üzerine yangını söndürmeye çalıştı ancak ateş, vücudunun bir kısmına sıçradı.

Remzi S. kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Cenazesi, Darsofa Mahallesi’nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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