Balıkesir'de hafif ticari araç ve minibüs çarpıştı: 10 kişi yaralandı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde hafif ticari araçla işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, A.A. idaresindeki fabrika işçilerini taşıyan minibüsle A.Y. yönetimindeki hafif ticari araç, Kepekler Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
10 KİŞİ YARALANDI
Kazada minibüsteki 9 işçi ile hafif ticari aracın sürücüsü A.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.