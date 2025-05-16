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Balkondan düşüp öldüğü söylenmişti! Kocasından kaçmak için atladığı ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nevşehir'de 4. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 35 yaşındaki kadının kocasının şiddetinden kaçarken balkondan düştüğü öğrenildi. Talihsiz kadının kocası olay sonrası cinayet şüphesiyle tutuklandı.

Geçtiğimiz gün 350 Evler Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki İ.Ö.; henüz belirlenemeyen bir nedenle 4. kattaki evininin balkonundan düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede balkondan düşen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından İ.Ö.'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile olayı araştıran Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili detaylara ulaştı.

Balkondan düşüp öldüğü söylenmişti! Kocasından kaçmak için atladığı ortaya çıktı - 1. Resim

KENDİSİNİ BIÇAKLAYAN KOCASINDAN KAÇARKEN BALKONDAN DÜŞTÜ

Son dönemlerde eşi ile sürekli tartıştığı iddia edilen M.Ö.'nün intihar etmek için silah temin etmeye çalıştığı öğrenilirken, eşi İ.Ö.'ye mesaj atarak ölmek istediğini yazdı. Bunun üzerine İ.Ö. ile M.Ö. arasında tekrar tartışmaya başladı. Evde bulunan çocuklarını bisiklet sürmesi için dışarıya gönderen çift tartışmaya devam etti.

Balkondan düşüp öldüğü söylenmişti! Kocasından kaçmak için atladığı ortaya çıktı - 2. Resim

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö.; önce eşini darp etti, daha sonrada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Canını kurtarmak isteyen kadın ise önce dış kapıyı açarak kaçmaya çalıştı. Can havli ile dış kapıyı açamayan kadın daha sonra balkona kaçtı. Balkondan atlayarak kurtulmaya çalışan kadın yere düşerek hayatını kaybetti.

Balkondan düşüp öldüğü söylenmişti! Kocasından kaçmak için atladığı ortaya çıktı - 3. Resim

TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan M.Ö. 'cinayet' şüphesiyle sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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