Görüntülere tepki yağmıştı! Eşini öldüresiye döven koca gözaltına alındı

Görüntülere tepki yağmıştı! Eşini öldüresiye döven koca gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

3 ay önce kendisini aldattığını iddia ettiği eşini, öldüresiye döven adam, kadının itiraf anlarını aylar sonra yayınladı. Şüpheli koca Mersin'de gözaltına alınırken şiddete uğrayan kadın ise kadın sığınma evine gönderildi.

Eşine şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahıs, Mersin'de gözaltına alındı. Yaklaşık 3 ay önce başka bir şehirde yaşandığı belirlenen olayda, eşini darbeden şüpheli, kadının itirafını kaydedip aylar sonra sosyal medyada yayınladı.

Başka erkeklerle mesajlaşan eşini darbetti! Görüntüleri aylar sonra yayınladı - 1. Resim

3 AY ÖNCE KAYDA ALDI 

Yaklaşık 3 ay önce farklı bir şehirde ismi açıklanmayan bir şahıs, eşini başka erkeklerle mesajlaştığı iddiasıyla darbetti. Şüpheli, darbettiği eşinin söz konusu durumu itiraf ettiği anları kayınbabasına göndermek amacıyla cep telefonuyla kaydetti.

Başka erkeklerle mesajlaşan eşini darbetti! Görüntüleri aylar sonra yayınladı - 2. Resim

MERSİN'DE TEKRAR GÖZALTINA ALINDI 

Şüpheli, olay sonrası 'darp' iddiasıyla gözaltına alınıp adli işlem gördükten sonra aldığı uzaklaştırma kararı sonrası Mersin'e geldi. Şüpheli, aylar sonra görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca geldiği Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde gözaltına alındı.

Başka erkeklerle mesajlaşan eşini darbetti! Görüntüleri aylar sonra yayınladı - 3. Resim

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Bahse konu görüntülere ilişkin olarak resen soruşturma başlatılmış olup 1 kişi gözaltına alınmıştır" denildi. Öte yandan, şiddete uğrayan kadının ise kadın sığınma evinde koruma altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

