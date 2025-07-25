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Başkent'te peş peş feci kazalar! Hayatlar söndü...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

 Ankara'nın Elmadağ ilçesinde peş peşe 3 trafik kazası meydana geldi. Feci kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Ankara-Kırıkkale yolu Elmadağ liçesi girişinde bir kamyonet ile otobüs çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Bu sırada kaza yerine gelen kazazede yakınları da aynı noktada kaza yaptı.

Bir süre sonra bir kaza daha yaşandı. Meydana gelen peş peşe kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Aralarında bir polis memurunun da olduğu yaralılar ise hastanelere sevk edildi.

Başkent'te peş peş feci kazalar! Hayatlar söndü... - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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