Başkent'te peş peş feci kazalar! Hayatlar söndü...
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde peş peşe 3 trafik kazası meydana geldi. Feci kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti.
Ankara-Kırıkkale yolu Elmadağ liçesi girişinde bir kamyonet ile otobüs çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Bu sırada kaza yerine gelen kazazede yakınları da aynı noktada kaza yaptı.
Bir süre sonra bir kaza daha yaşandı. Meydana gelen peş peşe kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Aralarında bir polis memurunun da olduğu yaralılar ise hastanelere sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar