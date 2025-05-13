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Batman'da kaza! Yolun karşına geçmek isteyen küçük çocuk arabanın altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Batman&#039;da kaza! Yolun karşına geçmek isteyen küçük çocuk arabanın altında kaldı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Batman’da kahreden bir kaza yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuk araba çarpması sonucu canından oldu.

Kaza dün akşam saatlerinde Batman Belediyesi önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Abbas Elhammud (5), plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Elhammud, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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