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3. Sayfa

Bayrampaşa'da yol çöktü! Göçük altında kalanlar var

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Son dakika... İstanbul Bayrampaşa’da, İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışması sırasında yol çöktü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Göçük altında kalan işçinin cansız bedeni çıkarıldı.

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Olay, Bayrampaşa Şehir Parkı Caddesi üzerinde meydana geldi. İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi ve bir işçinin toprak altında kaldığı öğrenildi.

İhbar üzerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ve AFAD ekipleri, işçiyi çıkarmak için çalışma yaptı.

GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan çalışmada işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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