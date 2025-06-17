Bebeğe şiddet, kamerada ortaya çıkmıştı! Cani bakıcıyla ilgili yeni gelişme

Aydın'da 1,5 yaşındaki bebeğe şiddet uyguladığı için tutuklanan kadın bakıcı, 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. H.K.'nın cezaevinde tutuklu bulunduğu süre gözetilerek tahliyesine karar verildi.

Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan O.Ö.K. ve M.K. çifti bir buçuk yaşındaki kız bebekleri R.K.'ye bakıcı bulmak için 4 ay önce ilan verdi.

İlgili Haber Görüntü kan donduruyor! Tartıştığı adamın boğazına kemer geçirip yerlerde sürükledi

İlan üzerine başvuruda bulunup işe başlayan bakıcı H.K., bebeğe bakmaya başladı. Aile, bir süre sonra bebeklerinin davranışlarında saldırgan tavır, geceleri sabahlara kadar süren ağlama krizi ve vücudunun çeşitli yerlerindeki morartılar görülmesi üzerine eve güvenlik kamerası yerleştirdi.

BEBEĞİ DARBEDİYORMUŞ

Kameranın yerleştirildiği ilk gün, bakıcının bebeğe şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Güvenlik görüntülerinde, bakıcının bir buçuk yaşındaki bebeğe sözlü ve fiziki şiddet uyguladığı anlar yansıdı. Görüntüleri izleyen aile, emniyete gidip bakıcıdan şikayetçi oldu. Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından H.K., polis tarafından gözaltına alındı.

TAHLİYE EDİLDİ

Bakıcı H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından polis nezaretinde adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan bakıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, H.K. pişman olduğunu belirterek beraat isterken, Mahkeme H.K. hakkında 2 yıl 7 ay hapis cezasına hükmetti. H.K.'nın cezaevinde tutuklu bulunduğu süre gözetilerek tahliyesine karar verildi.