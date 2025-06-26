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Belediye Başkanının makamında intihar etmişti! Sebebi ortaya çıktı... Son sözü bu olmuş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Belediye Başkanının makamında intihar etmişti! Sebebi ortaya çıktı... Son sözü bu olmuş
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın, makamına gelip intihar eden zabıta tarafından yaralanmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Şahsın intihar etmeden önce 5 milyonluk borcu için destek istediği ve son sözünün "Canın sağ olsun başkanım" olduğu öğrenildi.

Önceki gün Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın makamında edinilen bilgiye göre, Bıyık ile konuşmak için belediye binasına gelen zabıta personeli Kerim Doğan (35), yanında bulunan tabancayı kafasına dayayarak ateş etti.

ZABITA ÖLDÜ, BAŞKAN YARALI

Tabancadan çıkan kurşun, Başkan Muzaffer Bıyık'ın koluna da isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan zabıta personeli Kerim Doğan ve Muzaffer Bıyık, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Zabıta personeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kemiğinde kırık olduğu öğrenilen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Belediye Başkanının makamında intihar etmişti! Sebebi ortaya çıktı... Son sözü bu olmuş - 1. Resim

5 MİLYON BORCU VARMIŞ

Olayın detayları ortaya çıkmaya başladı. Kerim Doğan'ın yaklaşık 5 milyonluk borcu olduğu, bunun için Başkan Bıyık'ın makamına gelerek yardım talebinde bulunduğu öğrenildi. Başkan Muzaffer Bıyık'ın ise yardımcı olmak için farklı fikirler önerdiği ancak Kerim Doğan'ın oturduğu yerden, "Canın sağ olsun başkanım" diyerek silahını çektiği ve kendisini vurduğu ileri sürüldü.

Belediye Başkanının makamında intihar etmişti! Sebebi ortaya çıktı... Son sözü bu olmuş - 2. Resim

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Belediye Başkanının makamında intihar etmişti! Sebebi ortaya çıktı... Son sözü bu olmuş - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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