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Beton mikseri, dolmuşu biçti! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'da beton mikseri, yolcu taşıyan dolmuşa çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Danişment Kavşağı'nda sabah saatlerinde edinilen bilgiye göre 06 CFT 955 plakalı beton mikseri 48 TM 5649 plakalı Milas Birlik dolmuşuna henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile dolmuş içerisindeki yolcular savrularak yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Beton mikseri, dolmuşu biçti! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri dolmuş içerisinde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Beton mikseri, dolmuşu biçti! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit eden sağlık ekipleri 13 yaralıya ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri de kaza alanında geniş güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirirken, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması ile trafik normale döndü.

Beton mikseri, dolmuşu biçti! Ölü ve yaralılar var - 3. Resim

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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