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3. Sayfa

Beykoz'daki dehşet kamerada! Suyu tahliye etmek istedi, canından oldu

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İstanbul Beykoz’da sağanak yağışın ardından inşaat alanındaki kuyuda biriken suyu tahliye etmek isteyen işçi Faik Ş., kuyuya düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İşçinin kuyudan çıkarıldığı anlar kameraya yansıdı.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Beykoz Paşamandıra Mahallesi Değirmendere Caddesi üzerinde bulunan bir okul inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın ardından inşaat alanındaki kuyuda biriken suyu tahliye etmek isteyen inşaat işçisi Faik Ş., kuyuya indiği sırada düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, arama kurtarma, polis, sağlık ve UMKE sevk edildi.

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Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kuyudan çıkarılan işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, ağır yaralı olarak Beykoz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen işçi hayatını kaybetti.

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Öte yandan, inşaat işçisinin ekipler tarafından kuyudan çıkarma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ekiplerin işçiyi kuyudan çıkarmak için çalışma yürüttüğü ve işçinin bulunduğu yerden çıkarıldığı anlar yer aldı

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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