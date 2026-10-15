İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, İstanbul ve çevre illerde etkili olan sağanağın ardından son durumu açıkladı. İstanbul’da sel nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 5’i İstanbul’da, 1’i Kocaeli’de olmak üzere 6 kişi için kayıp ihbarı yapıldığını bildiren Çiftçi, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

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İstanbul başta olmak üzere çevre illerde etkili olan şiddetli yağışların ardından sel felaketinin bilançosu açıklandı. İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, İstanbul’da 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişi için kayıp ihbarı yapıldığını duyurdu.

Yağışlar nedeniyle İstanbul genelinde mahsur kalan 3 bin 55 kişinin kurtarıldığını belirten Çiftçi, vatandaşlara sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Çiftçi'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün sabah saatlerinde ifade etmiştim, özellikle İstanbul dilimizde yağışların metrekareye 272 kilograma kadar ulaştığını belirtmiştim, ifade etmiştim. İstanbul genelinde durum 12.537 kamera ile takip ediliyor.

3 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul valimiz çalışmaları hem sahada hem de AFAD Koordinasyon Merkezi'nde koordine ediyor. Bugünkü yağışlar neticesinde İstanbul'umuzda maalesef bir vatandaşımız elektrik çarpması, iki vatandaşımız ise boğulma sonucu olmak üzere toplam üç vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Ben vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize de başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Sel felaketinde son durum! Bakan Çiftçi açıkladı

6 KİŞİ İÇİN KAYIP İHBARI

Yaşanan sel olayları neticesinde İstanbul'da 5, Kocaeli'nde 1 olmak üzere 6 vatandaşımız için de kayıp ihbarı yapılmıştır. Arama ve kurtarma ekiplerimiz bu 6 vatandaşımızı bulmak için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmektedir.

Yine Sakarya Sapanca Fevziye Mahallesi'nde ise dere kenarında tedbir amaçlı boşaltılan bir bina yıkılmış olup herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır. AFAD Başkanlığımız ve başta İstanbul olmak üzere turuncu meteorolojik uyarı verilen Kocaeli ve Sakarya gibi illerimizde afet ve acil durum yönetim merkezlerimiz üzerinden valilerimiz koordinasyonu sağlamaktadır. Ayrıca turuncu uyarı verilen illerimizdeki vatandaşlarımıza SMS yoluyla, sarı uyarı verilen illerimize ise valilikler üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Sel felaketinde son durum! Bakan Çiftçi açıkladı

Uyarı verilen illerimiz genelinde toplam 12.372 ihbar alınmış. Bu ihbarların 9.755'i İstanbul'da yapılmıştır. İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbarlardan doğrulanan 7.456 olaya ekiplerimizce hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. İstanbul, Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliye işlemleri de tamamlanmıştır. Yağışlar nedeniyle İstanbul genelinde mahsur kalan 3055 vatandaşımız AFAD, sahil güvenlik jandarma ve belediye ekiplerimizin çalışmalarıyla kurtarılmış, barınma talebi olan vatandaşlarımız kamu misafirhanelerine yerleştirilmiştir.

EKİPLER 24 SAAT TEYAKKUZ HALİNDE

Saha müdahalesinde İstanbul'da 8.597'si arama kurtarma ve ilk müdahale 38.000'i destek personeli olmak üzere toplam 46.597 personel, ülke genelinde ise toplam 58.085 personel görev yapmaktadır. Sahadaki bu yoğun çalışmalara destek vermek üzere AFAD, 1000 gönüllümüzü de sahaya yönlendirmiş olup onlar da sahadaki çalışmalarına başlamışlardır.

Devletimiz tüm imkanları, personeli ve araçlarıyla sahada vatandaşımızın yanındadır. Ekiplerimiz müdahale çalışmalarının devamlılığını sağlamakta ve olası yeni gelişmelere karşı 24 saat teyakkuz halinde koordinasyonu sürdürmektedir.

Sel felaketinde son durum! Bakan Çiftçi açıkladı

BU HUSUSLARA DİKKAT!

Bizlerin en büyük önceliği vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumaktır. Kuvvetli yağışlarla birlikte meydana gelebilecek sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlarımızdan bazı önemli hususlara özellikle dikkat etmelerini sizler vasıtasıyla istirham ediyorum:

Öncelikle sel tehlikesiyle karşılaşıldığında sakin olunmalı, dere yatakları, çukur alanlar ve su baskını riski taşıyan bölgeler vakit kaybetmeden terk edilmelidir.

Sel sularının ve akıntılarının bulunduğu alanlardan yürüyerek geçilmeye çalışılmamalı, su birikintilerinin derinliği ve oluşturabileceği tehlikeler göz ardı edilmemelidir.

Araç kullanan vatandaşlarımız suyla kaplanmış yollara kesinlikle girmemeli, sel sularının bulunduğu güzergahlardan ilerlemeye çalışmamalıdır.

Özellikle elektrik kaynaklarından ve suyla temas etmiş olabilecek kopuk elektrik hatlarından uzak durulmalıdır. Elektrik kesintilerinde aydınlatma ihtiyacı için pilli fenerler tercih edilmelidir.

Elektrik kesintilerinde aydınlatma ihtiyacı için pilli fenerler tercih edilmelidir. Binaların çevresindeki emniyet ve istinat duvarlarından uzak durulmalı, sel sularıyla temas eden yiyecek ve içecekler kesinlikle tüketilmemelidir. Sel ve su taşkınlarının ardından da aynı hassasiyetin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır.

Yetkili birimlerimiz tarafından güvenli olduğu açıklanmadan tahliye edilen evlere geri dönülmemelidir. Binalarda meydana gelmiş olabilecek hasarlar dikkate alınmalı, çevresinde su birikintisi bulunan veya güvenliğinden şüphe edilen yapılara kesinlikle girilmemelidir.

Kokmuş elektrik kablolarına temas edilmemeli, sel sonrasında ortaya çıkabilecek fare, haşere ve benzeri sağlık risklerine karşı da dikkatli olunmalıdır.

İçme suyu güvenliğinden emin olunmayan durumlarda mümkünse ambalajlı veya pet sular tercih edilmelidir.

Bu süreçte özellikle yaşlılarımızın, çocuklarımızın, engelli vatandaşlarımızın ve yardıma ihtiyaç duyan komşularımızın gözetilmesi de büyük önem taşımaktadır.

Şunun altını özellikle çizmek istiyorum; insan hayatı her şeyden kıymetlidir. Önceliğimiz tek bir vatandaşımızın dahi can güvenliğini tehlikeye atmamak olmalıdır. Vatandaşlarımızdan yetkili kurumlarımızın açıklama ve yönlendirmelerine hassasiyetle riayet etmelerini, kendi can güvenliklerini ve çevrelerindeki insanların güvenliğini ön planda tutmalarını önemle rica ediyorum. Unutmayalım ki zamanında alınan tedbir hayat kurtarır."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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