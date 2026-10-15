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Bakan Göktaş duyurdu: Sel felaketinin ardından İstanbul'a 200 milyon TL'lik destek

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Bakan Göktaş duyurdu: Sel felaketinin ardından İstanbul'a 200 milyon TL'lik destek
Başlık ResmiBakan Göktaş duyurdu: Sel felaketinin ardından İstanbul'a 200 milyon TL'lik destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da yaşanan sel ve su baskınlarından etkilenen vatandaşlara destek amacıyla il genelinde 200 milyon TL tutarında kaynak aktarıldığını açıkladı. Sahada psikososyal destek ve hane ziyaretlerinin sürdüğünü belirten Göktaş, hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye dileklerini iletti.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul’da meydana gelen sel ve su baskınlarının ardından yürütülen yardım ve destek çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Göktaş, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

İLK ETAPTA 200 MİLYON TL KAYNAK AKTARILDI

Afetin hemen ardından acil ihtiyaçların karşılanması için harekete geçildiğini vurgulayan Göktaş, vatandaşların temel gereksinimlerini sağlamak amacıyla İstanbul’a ilk etapta 200 milyon TL tutarında kaynak aktarıldığını duyurdu.

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SAHADA HANE ZİYARETLERİ VE PSİKOSOSYAL DESTEK SÜRÜYOR

Bakanlık ekiplerinin ilk andan itibaren sahada aktif görev aldığını belirten Göktaş, çalışmaların detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Psikososyal Destek Ekiplerimiz ile sahada etkin bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyor, ilimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla hane ziyaretlerimizi hassasiyetle gerçekleştiriyoruz. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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