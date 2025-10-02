Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bir araca 11 göçmen bindirdi! İnsan taciri yakayı ele verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hatay'da aracıyla 11 yabancı uyruklu göçmeni taşıyan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kimliksiz yabancı uyruklu şahıslar ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

TUTUKLANDI

Bu kapsamda 30 Ekim tarihinde Reyhanlı-Antakya yolunda durdurulan bir araç içerisinde 11 yabancı uyruklu kaçak göçmen şahıs yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kimliksiz yabancı uyruklu şahıslar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

