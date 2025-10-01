Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Pelin Kaygı göz göre göre can verdi! Feci asansör kazası kamerada

Pelin Kaygı göz göre göre can verdi! Feci asansör kazası kamerada

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

33 yaşındaki Pelin Kaygı’nın hayatını kaybettiği asansör kazasının güvenlik kamerası görüntüleri, trajik anları gözler önüne serdi. Görüntülerde, Pelin’in eşi asansörün 2. katta takıldığını fark edip onu çıkarmaya çalışırken olayın gerçekleştiği anlar yer aldı.

Feci olay, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Altaylılar Mahallesi'ndeki 11 katlı bir apartmanda meydana gelmişti. Apartmanın 7. katındaki dairesinden işe gitmek için çıkan 1 çocuk annesi Pelin Kıyga (33) asansöre bindi. Bu sırada asansör önce 2. katta kaldı ardından da yere çakıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

EŞİ KURTARMAK İSTERKEN AYAĞINI KIRMIŞ

Ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kıyga'nın cenazesi dün Tarsus Güney Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Genç kadının 34 yaşındaki eşi Gökhan Kıyga'nın'da Pelin'i kurtarmak isterken ayağını kırdığı öğrenildi.

Pelin Kaygı göz göre göre can verdi! Feci asansör kazası kamerada - 1. Resim

BETON BLOKLAR KABİNE DÜŞTÜ

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tarsus ilçemiz Altaylılar Mahallesi'nde bulunan bir sitede 30.09.2025 tarihinde saat 7.30 civarında asansör kabin ağırlığının beton bloklarının, asansör kabinin üstüne doğru ivmelenerek kabin ile birlikte zemine düşmesi sonucu ağır yaralanan vatandaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaşanan üzücü olayla ilgili başlatılan adli ve idari tahkikat kapsamlı bir şekilde devam etmektedir" denildi.

Pelin Kaygı göz göre göre can verdi! Feci asansör kazası kamerada - 2. Resim

O ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bugün ise asansör kazasına ait apartmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Gökhan Kıyga'nın da 2. katta arıza yapan asansörde eşi Pelin'i kurtarmak için telefonla yardım çağırıp çaresizce durduğu sırada düşme anı yaşandı. O anları yaşayan acılı kocanın önce başını elleri arasına götürmesi ve ardından aşağı koşması da görüntülerde yer aldı.

Pelin Kaygı göz göre göre can verdi! Feci asansör kazası kamerada - 3. Resim

Öte yandan, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma çerçevesinde bilirkişi incelemesi sonrasında olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerle ilgili işlemlerin yapılmasının beklendiği öğrenildi.

Pelin Kaygı göz göre göre can verdi! Feci asansör kazası kamerada - 4. Resim

