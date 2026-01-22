Zona aşısının yalnızca enfeksiyonları önlemekle kalmayıp, iltihaplanmayı azaltarak ve DNA yaşlanmasını yavaşlatarak sağlıklı yaşlanmayı desteklediği ortaya çıktı. Etkiler ilk üç yılda belirgin, dört yıl sonrası için de sürdürülebilir olarak tespit edildi. Yani sadece deri döküntülerin değil biyolojik saati de durduruyor.

2026 yılı Ocak ayında yayımlanan çalışma, aşıların enfeksiyon önlemenin ötesinde, sağlıklı yaşlanma stratejilerinin bir parçası olabileceğine dair güçlü kanıtlar sundu.

SADECE İLTİHAPLANMA DEĞİL, MOLEKÜLER YAŞLANMADA DA ETKİLİ

Sciencealert''e yer alan habere göre; araştırmacılar, 70 yaş ve üzerindeki 3 bin 800'den fazla katılımcının verilerini inceleyerek yedi farklı biyolojik yaşlanma alanını analiz etti. Bulgular, zona aşısı yaptıran bireylerin yaptırmayanlara kıyasla daha "genç" biyolojik profillere sahip olduğunu gösterdi.

Aşılanan katılımcıların "inflammaging" (yaşa bağlı kronik iltihaplanma) seviyelerinin anlamlı derecede düşük olduğu saptandı.

DNA üzerindeki moleküler işaretlerin ve gen ifadesi süreçlerinin, aşılanan kişilerde daha yavaş yaşlandığı gözlemlendi.

EN BELİRGİN SEVİYE İLK 3 YIL

Bu olumlu etkilerin aşıdan sonraki ilk üç yıl içinde en belirgin seviyede olduğu, ancak etkilerin dört yıl ve sonrasında da devam ettiği bildirildi.

BİYOLOJİK STRES YÜKÜNÜ AZALTIYOR

Araştırmanın yazarlarından gerontolog Jung Ki Kim, bu etkinin altında yatan nedenin, aşının suçiçeği virüsünün (varicella-zoster) sinir sistemindeki periyodik aktivasyonunu engellemesi olabileceğini belirtiyor.

Virüsün her uyanma çabası vücutta bir stres ve iltihap tepkisi tetikliyor; aşı bu süreci baskılayarak biyolojik stres yükünü azaltıyor olabilir.

ÖNCEKİ ÇALIŞMALARLA UYUMLU

Bu çalışma, zona aşısının demans riskini yaklaşık yüzde 20 oranında azalttığını gösteren 2025 tarihli araştırmaları da destekler nitelikte.

Bilim insanları, aşının bağışıklık sistemini "eğiterek" sadece virüsle değil, yaşlanmaya bağlı diğer hücresel hasarlarla da savaşmasına yardımcı olduğunu düşünüyor.

