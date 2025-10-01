Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Doğurduğu bebeği köprü altına gömdü! İzmir'deki olayın detayları kan dondurdu

Doğurduğu bebeği köprü altına gömdü! İzmir'deki olayın detayları kan dondurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Doğurduğu bebeği köprü altına gömdü! İzmir&#039;deki olayın detayları kan dondurdu
İzmir, Bebek, Anne, Gözaltı, Aile, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir’de bir kadın evlilik dışı doğan bebeğini çuvala koyarak köprünün altına gömdüğünü itiraf etti. Korkunç iddia üzerine harekete geçen savcılık, anneyi ve ailesini gözaltına alırken şüpheli annenin 5 yıl önce de pazarda doğurduğu bebeğini tezgahta ölüme terk ettiği öğrenildi.

Olay Tire ilçesine bağlı kırsal Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hatice D. (34) isimli bir kadın, evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini çuvala koyarak köprünün altına gömdü. Hatice D.'nin annesinin jandarmaya giderek olayı itiraf etmesi üzerine harekete geçildi ve savcılık talimatıyla Hatice D. ve aile fertleri gözaltına alınırken, jandarma köpeğiyle bölgede arama çalışmaları sürüyor.

BEBEĞİN BEDENİ BULUNAMADI

Bölgede yapılan ilk aramalarda, gömüldüğü öne sürülen yerde bebeğe ait kordon bağına rastlandı. Ancak bedeni bulunamadı. Jandarma ekipleri, özel eğitimli köpeklerle köprü çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

AİLESİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Hatice D., annesi, babası ve bazı yakınları ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. 

ŞAVLARDA DOĞURDUĞU BEBEĞİ TEZGAHTA BIRAKMIŞ!

H.D.’nin 2019 yılında da Tire Cuma Pazarı’nda şalvarının içinde doğum yaptığı, ardından bebeği tezgahın altına bıraktığı ortaya çıktı. Ağlama seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla hastaneye kaldırılan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturma titizlikle yürütülürken, bebeğin bulunması için jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
