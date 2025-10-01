Az kalsın soframıza gelecekti: Kahramanmaraş'ta 200 teneke sahte zeytinyağı ele geçirildi!
Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 3 bin 200 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afşin İlçesinde ihbar üzerine yapılan operasyon neticesinde 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ve ilaç ticareti' suçundan Y.Ş (49) isimli şüpheliyi yakaladı.
Şüphelinin aracından 3 bin 200 litre (200 teneke) sahte zeytinyağı ele geçirildi.
