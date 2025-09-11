Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Boğulma anı güvenlik kamerasında! Müdürün hamlesi felaketi önledi

Boğulma anı güvenlik kamerasında! Müdürün hamlesi felaketi önledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Boğulma anı güvenlik kamerasında! Müdürün hamlesi felaketi önledi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırklareli’nde yemek yerken boğazına et parçası kaçan kişi, işletme müdürünün uyguladığı Heimlich manevrası ile hayata döndü.

Feci olay, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında faaliyet gösteren bir firmanın yemekhanesinde meydana geldi. 

NEFES BORUSUNA ET PARÇASI KAÇTI

Edinilen bilgiye göre, iş başvurusu için firmaya gelen bir vatandaş, öğle saatinde yemeğe davet edildi. Yemek sırasında et yerken nefes borusuna parça kaçan vatandaş bir anda nefes almakta zorlandı, fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Boğulma anı güvenlik kamerasında! Müdürün hamlesi felaketi önledi - 1. Resim

HAYAT KURTARAN MÜDAHALE

Durumu fark eden işletme müdürü Halil İbrahim Gül, Heimlich manevrası ile boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşa müdahale etti. Gül'ün hızlı müdahalesi sonucu boğazındaki et parçası çıkarılan vatandaş yeniden nefes almaya başladı. O anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

O ANLARI ANLATTI

O anları anlatan işletme müdürü Halil İbrahim Gül, Heimlich manevrasının önemine dikkat çekerek, "Yemek sırasında misafirimizin soluk borusuna et parçası kaçtı. Bir anda yüzü morardı ve nefes alamadı. Hemen Heimlich manevrası ile müdahale ederek boğazındaki parçayı çıkarttık. Şu an sağlık durumu gayet iyi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Altın dolu çanta kayboldu! İçindeki nişan hatırası hepsini kurtardı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir'de 2 polisi şehit eden katil, babasıyla atış talimi yapmış! - 3. SayfaBabasıyla avlanarak atış talimi yapmış!Ordu’da patpat faciası! Son bir ayda 6 ölüm… - 3. SayfaOrdu’da patpat faciası! Son bir ayda 6 ölüm…Edirne'de aile vahşeti! Siyanür, bıçak, balta, kızgın yağ... Sofradan ölüme kalktılar - 3. SayfaAile vahşeti! Sofradan ölüme kalktılar3 yaşındaki bebeğe yaptıkları kan dondurdu: Sesi duyanların ihbarı gerçeği ortaya çıkardı - 3. Sayfa3 yaşındaki bebeğe yaptıkları kan dondurduEngelli kızıyla karşıya geçecekti! Tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti - 3. SayfaTırın çarptığı kadın hayatını kaybettiUrla'da dehşet! Eski sevgilisini öldüren adam feci halde bulundu - 3. SayfaEski sevgilisini öldüren adam feci halde bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...