Yemek yerken canından oluyordu! "Heimlich ülkesiyiz" sözünün hakkını verdi

Gümüşhane'de bir lokantada yemek yediği sırada boğazına yiyecek kaçan yaşlı adamın nefes almakta zorlandığını fark eden çalışanlar duruma müdahale etti.

İMDADINA, LOKANTA SAHİBİ YETİŞTİ

Müdahaleye rağmen nefes alamayan yaşlı adamın durumu kötüleşirken imdadına iş yeri sahibi Ahmet Ayaz yetişti. Ayaz, boğazına yemek kaçan yaşlı adama Heimlich manevrası uyguladı. Kısa sürede solunumu normale dönen yaşlı adam hayata tutundu.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan anlar lokantadaki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, yaşlı adamın nefes alamadığı için yardım isteği, iş yeri sahibinin de hızlı bir şekilde Heimlich manevrası yaptığı ve adamın kurtulduğu görüldü.

"1-2 DAKİKA BAYAĞ ZORLANDI"

Korku dolu anları anlatan Ayaz, "Sabah erken saatlerde bir tane amca geldi. Çorba içerken bir anda nefes alamamaya başladı. Diğer arkadaşlar müdahale etti toparlayamadı. Ben müdahale ettim bir sorun olmadı. Çorbasını içip gitti. Durumu iyi, daha önce de olmuştu ama bu çok kötüydü. Hiç nefes alamadı bir iki dakika bayağı zorladı onu" ifadelerini kullandı.