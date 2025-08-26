Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Yemek yerken canından oluyordu! "Heimlich ülkesiyiz" sözünün hakkını verdi

Yemek yerken canından oluyordu! "Heimlich ülkesiyiz" sözünün hakkını verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gümüşhane'de lokantada yemek yerken boğazına yemek kaçan yaşlı adam, nefessiz kaldı. Boğulma tehlikesi geçiren adamın imdadına iş yeri sahibi yetişti. Yaşlı adam Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Gümüşhane'de bir lokantada yemek yediği sırada boğazına yiyecek kaçan yaşlı adamın nefes almakta zorlandığını fark eden çalışanlar duruma müdahale etti.

İMDADINA, LOKANTA SAHİBİ YETİŞTİ

Müdahaleye rağmen nefes alamayan yaşlı adamın durumu kötüleşirken imdadına iş yeri sahibi Ahmet Ayaz yetişti. Ayaz, boğazına yemek kaçan yaşlı adama Heimlich manevrası uyguladı. Kısa sürede solunumu normale dönen yaşlı adam hayata tutundu.

Yemek yerken canından oluyordu! "Heimlich ülkesiyiz" sözünün hakkını verdi - 1. Resim

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan anlar lokantadaki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, yaşlı adamın nefes alamadığı için yardım isteği, iş yeri sahibinin de hızlı bir şekilde Heimlich manevrası yaptığı ve adamın kurtulduğu görüldü.

Yemek yerken canından oluyordu! "Heimlich ülkesiyiz" sözünün hakkını verdi - 2. Resim

"1-2 DAKİKA BAYAĞ ZORLANDI"

Korku dolu anları anlatan Ayaz, "Sabah erken saatlerde bir tane amca geldi. Çorba içerken bir anda nefes alamamaya başladı. Diğer arkadaşlar müdahale etti toparlayamadı. Ben müdahale ettim bir sorun olmadı. Çorbasını içip gitti. Durumu iyi, daha önce de olmuştu ama bu çok kötüydü. Hiç nefes alamadı bir iki dakika bayağı zorladı onu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

