Bolu'da üzen görüntü! Tarihi konak küle döndü

Bolu'da üzen görüntü! Tarihi konak küle döndü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yangın çıktı. Alevlerin sardığı tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan Seyrancık Mahallesi'ndeki tarihi Keyvanlar Konağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bolu'da üzen görüntü! Tarihi konak küle döndü - 1. Resim

TARİHİ KONAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

Bir dönem otel olarak kullanılan tarihi konakta iki yıl önce konaklama faaliyetlerine son verildiği için kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

