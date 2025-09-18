Yangın sistemi var, bakım yok! Yeni facialar yaşanabilir

ÖMER TEMÜR - Denetim eksikliği ve ihmaller zinciri... Bolu Kartalkaya’da ocak ayında yaşanan otel faciası hâlâ hafızalardaki yerini koruyor. 36’sı çocuk olmak üzere 78 kişinin hayatını kaybettiği faciada yargı süreci devam ederken yangın yönetmeliği ile firmaların yıl sonuna kadar tüm eksikliklerini tamamlaması gerekiyor.

1 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, mevcut binaların yangın güvenliği açısından eksik malzeme ve sistemlerini tamamlamaları için 31 Aralık 2025 tarihine kadar süre verildi. Bu süre içerisinde eksikliklerini tamamlamayan ve yangın mevzuatına uymayan firmaların ruhsatları iptal edilecek. Ancak yönetmelikte yangın güvenlik sistemlerinin bakımına yönelik herhangi bir düzenlemenin yer almaması sektörü endişelendiriyor.

"BAKIMI YAPILMAYAN TEKNOLOJİ ÇALIŞMAZ"

Yangında yaşanan ihmaller zincirine dikkat çeken Securitas Technology Türkiye Genel Müdürü Pelin Yelkencioğlu “Otelde yangın algılama sistemi çalışsaydı kimsenin burnu bile kanadan tahliye edilirdi. Ama sistem çalışmıyordu. 2012 tarihli raporu gördüm. Firma sistemi kurup teslim etmiş, Ama sistemi teslim etmek tek başına hiçbir şey ifade etmiyor” dedi.

Yönetmelikte maalesef bakım ile ilgili bir madde bulunmadığını dile getiren Yelkencioğlu şunları kaydetti:

Yönetmeliğe göre firmalar yıl sonuna kadar eksiklerini gidermek zorunda. Havalandırma, yangın kapıları, duman tahliye sistemleri, sesli anons, ışıklı yönlendirme. Yani olması gerekenler sıralanmış. Ancak bakımı yapılmayan teknoloji o kadar süre çalışmaz. Yangın güvenliği araçlardaki airbag gibidir. İhtiyaç olana kadar fark etmezsin ama ihtiyaç hâlinde hayat kurtarır. Mesela yangın sprink söndürme sistemleri taktınız. Ancak borularda su yoksa bir anlam ifade etmez. Kartalkaya’daki otelde kabloları kesmişler. Siz bakım yapmadan boruda su olup olmadığını, kablonun kesilip kesilmediğini anlayamazsınız. Yurt dışında birçok ülkede bakım zorunluluğu var. Bizde de bakım zorunluluğu olmalı. Güvenlik teknolojileri ayrı ayrı değil bütünsel olarak ele alınmalı.

DENETİMLER BELGELENDİRİLMELİ

Özellikle küçük firmalarda devlet eliyle düzenli olarak denetim yapılması gerektiğini vurgulayan Yelkencioğlu “Bakım hizmetini düzenli alan firmalar için sorun yok. Ancak hiç almayanlar var. Şu an denetim yapılsa yangın sistemlerinin çalışmadığını görürsünüz. Özellikle otellerde, AVM’lerde yani insan sirkülasyonun yüksek olduğu yerlerde bakım denetimleri yapılmalı. Eğer denetim yapılamıyorsa firmalardan bunları belgelendirmesi istenmeli. Mış gibi yapılmamalı” diye konuştu.

TATBİKAT VE YAPAY ZEKALI KAMERALAR

Yelkencioğlu yangınla mücadelede teknolojinin önemine dikkat çekerek “Maalesef yönetmelikte yapay zekâlı kameralar ve tatbikatlara da yer verilmediğini görüyoruz. Oysa video analiz yöntemleri dumanı algılayarak daha büyümeden haber veriyor. Tatbikatlar ise çalışanların yangın karşısında davranışları için önemli. Aksi takdirde panik yapabilir. Yönetmelikte tatbikat ve kamera zorunluluğu olmalıydı” ifadelerini kullandı.

Securitas Technology Türkiye Genel Müdürü Pelin Yelkencioğlu

YANGIN BELGESİNİ İSTEYİN

Yelkencioğlu’nun firmaların duyarsızlığı karşısında söyledikleri ise bir o kadar acı ama gerçek. Yelkencioğlu, yangın sonrasında hiçbir firmanın yangın güvenlik sistemleri için kendileriyle irtibata geçmediğini, kendilerinin firmaları arayıp bilgi verdiğini söyledi. Yelkencioğlu “Yangına karşı toplumsal bilinç önemli. Otele gittiğinizde yangın belgesi var mı mutlaka kontrol edin” dedi.