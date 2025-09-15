Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bolu'da ıslak yolda iki motosiklet devrildi: 4 yunus polisi yaralandı

Bolu'da ıslak yolda iki motosiklet devrildi: 4 yunus polisi yaralandı

Bolu'da iki polis motosikleti, ıslak yolda seyir halindeyken kayarak devrildi. Kaza sonucu 4 yunus polisi yaralandı. Polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bolu'da, D-100 kara yolundan Bolu Dağı istikametine seyreden iki motosikletli yunus ekibi, Beşkavaklar Mahallesi'nde ıslak zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler dahil 4 yunus polisi yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Eğitim Araştırma ve İzzet Baysal Köroğlu Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Kazada yaralan 4 yunus polisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

