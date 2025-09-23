Boşanma aşamasındaki karısına kurşun yağdırdı! Açıklaması 'pes' dedirtti

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşi Fadim Temirhanoğulları'nı (52) 9 kurşunla öldüren Savaş Temirhanoğulları (48) ile birlikte yargılanan Fikret İnal davasında yeni gelişmeler yaşandı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, maktulün ölümünden iki ay önce Antalya 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan "silahla tehdit ve hakaret" dosyası da dahil edildi. Savcı, birleşen bu dosyada mütalaasını sunarak sanığın cezalandırılmasını istedi.

Cinayet, geçen yıl Antalya'da meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Savaş Temirhanoğulları, iddiaya göre evine zorla girdiği eşi Fadim Temirhanoğulları'nı tabancayla ateş ederek 9 kurşunla öldürdü.

Olay sırasında yanında olduğu belirtilen Fikret İnal da "müşterek fail" sıfatıyla yargılanırken, cumhuriyet savcısı, birleşen dosyada sunduğu esas hakkındaki mütalaasında sanık Savaş Temirhanoğulları'nın, cinayete ilişkin ağırlaştırılmış müebbet istemine ek olarak "silahla tehdit ve hakaret" suçundan da cezalandırılmasını talep etti.

"OLAY ANINI HATIRLAMIYORUM"

Sanık Savaş Temirhanoğulları, mahkeme başkanının bilirkişi raporuna ilişkin sorusu üzerine, "Olay anını hatırlamıyorum. Yakalanma anında polisleri ben karşıladım. Silahı kendim teslim ettim" dedi.

Sanık Fikret İnal ise cinayetin ani geliştiğini iddia ederek, "Ben arada kaldım, suçsuzum" diye konuştu.

YENİ TANIK KONUŞTU

Sanıkların talebiyle dinlenen komşu Ümit E., olay gecesine dair şu ifadeyi verdi: "Gece 03.30-04.00 sıralarında silah sesi duydum ama dışarıdan geldiğini düşündüm. Eşimle birlikte uyandık, bağırtı sesi duymadık."

Cumhuriyet savcısı, geçen celsede sunduğu esas hakkındaki mütalaada, sanık Savaş Temirhanoğulları'nın TCK 82'nin (a), (d) ve (f) bentleri uyarınca "eşe karşı, kadına karşı ve tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etmişti. Mütalaada ayrıca, cinayet sırasında olay yerinde bulunan Fikret İnal'ın da "müşterek fail" sıfatıyla aynı cezaya çarptırılması istenmişti.

Sanık müdafileri, esas hakkında savunma hazırlıkları gerekçesiyle mütalaaya karşı süre talep etti. Mahkeme heyeti talebi kabul ederek davayı 15 Ekim 2025 tarihine erteledi.

"FADİM'İN AİLESİNİN YANINDAYIZ"

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına Avukat Yağmur Burçin Sayın, birleşen dosyaya ve mütalaaya dikkat çekerek, "Silahla tehdit ve hakaret dosyasında da sanığın cezalandırılması istendi. Ancak sanık müdafileri süre kazanmak için esas hakkında savunma talebinde bulundular. Dinlenen yeni tanığın beyanları aileye yakışmayan şekildeydi, Fadim'in namusuna varan sözler edildi. Bunu kabul etmiyoruz. Kadın cinayetlerinin durdurulması için bu davaların uzamaması gerekiyor. Kadın cinayetleri siyaset üstüdür. Biz bütün kadın toplulukları olarak Fadim'in ailesinin yanındayız" dedi.

Müşteki anne Mediha Saçlı da, "Kızımı canice öldürdüler, en ağır cezayı almalarını istiyorum. Yalancı şahitlik yapılıyor. İnşallah cezalarını çekerler" diye konuştu.