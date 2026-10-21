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3. Sayfa

Büyükçekmece’de sır dolu olay! Evden 26 yaşındaki gencin cesedi çıktı

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İstanbul Büyükçekmece’de silah sesleri üzerine bir eve giden polis ekipleri, 2 kişinin yaralandığını, 26 yaşındaki Yasin Binarci’nin ise hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan aramalarda 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Korkunç olay, Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi.

İddiaya göre, silah sesleri üzerine eve giden polis ekipleri M.I.(20) ve Y.B. (26) isimli şahısların silah ile yaralandığı belirlendi.

26 YAŞINDAKİ YASİN BİNARCİ ÖLDÜ

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 26 yaşındaki Yasin Binarci'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Büyükçekmece’de sır dolu olay! Evden 26 yaşındaki gencin cesedi çıktı
Başlık ResmiBüyükçekmece’de sır dolu olay! Evden 26 yaşındaki gencin cesedi çıktı
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EVDEN TABANCI VE YASAKLI MADDE ÇIKTI

Adreste yapılan kontrollerde 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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