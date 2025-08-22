Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Cenazede kavga: “Anneme bakmadınız” tartışması kanlı bitti

Cenazede kavga: “Anneme bakmadınız” tartışması kanlı bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Cenazede kavga: “Anneme bakmadınız” tartışması kanlı bitti
Cenaze, Kavga, Bıçaklanma, Yaralanma, İstanbul, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, “anneye bakılmadı” iddiasıyla çıkan cenaze kavgasında torun bıçaklandı. Yaralanan genç hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, dün vefat eden 84 yaşındaki Ayşe Maçka'nın cenaze hazırlıkları sırasında mezarlıkta oğulları arasında tartışma çıktı. 

TORUNU HASTANELİK OLDU

Anneye bakmadıkları gerekçesiyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Maçka'nın torunu, ismi öğrenilemeyen kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Şahıs kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ayşe Maçka'nın cenazesi ise ikindi namazını müteakip Esentepe Mahallesi Sultan Murat Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Avustralya'da hastane tuvaletlerinde gizli kamera skandalı! 500'e yakın kadın meslektaşını kayda almış
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2 yaşındaki Aren'i hastanelik etmişti! Mahkemede "serbest kalmak" istedi - 3. SayfaAren'i hastanelik etmişti! Tahliyesini istediAdana’da göz göre göre dolandırıcılık! “Parayı atacağım” deyip kayboldu - 3. SayfaAdana’da göz göre göre dolandırıcılık! “Parayı atacağım” deyip kaybolduSokak ortasında infaz! Tartıştığı adamı, kurşun yağdırıp katletti - 3. SayfaTartıştığı adamı, kurşun yağdırıp katlettiYeğenini erkek arkadaşıyla yakalayan amca dehşeti yaşattı: 2 yaralı - 3. SayfaYeğenini erkek arkadaşıyla yakaladı! Dehşet saçtıMersin'de akılalmaz görüntü! Sırtında bıçakla kaldırımda bekledi - 3. SayfaSırtından bıçaklandı, kaldırımda oturup su içtiAK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı Eren Tunçel hayatını kaybetti - 3. SayfaAK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...