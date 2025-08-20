Tarihi mezar taşını çaldı, sakladığı yeri kimse bulamadı! Satmaya çalışırken yakayı ele verdi
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ilginç bir tarih hırsızlığı yaşandı. Roma dönemine ait 1900 yıllık mezar taşını satmak isteyen bir şüpheli jandarmanın çalışmasıyla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.A.'nın tarihi eser olduğunu düşündüğü mezar taşını satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.
Jandarma şüpheli İ.A. ile irtibata geçti. Görüşme sonunda şüphelinin Çınarcık ilçesinde toprağa gömerek gizlediği insan figürlü mezar taşı ele geçirildi.
1900 YILLIK MEZAR TAŞI ÇIKTI
Yalova Müze Müdürlüğü'nün mezar taşı üzerinde yapılan incelemesi sonucunda günümüzden 1900 yıl öncesi, Roma dönemine ait olduğu tespit edildi.
Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli İ.A. yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
