Cezaevi ring aracı devrildi! Yaralılar var
Mersin’in Tarsus ilçesinde cezaevine ait ring aracı şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 5’i mahkum toplam 12 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen cezaevi ring aracı, Tarsus’a bağlı Alifakı Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
12 YARALI
Kazada 5’i mahkum olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
