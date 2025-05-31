Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Çiftlik evinde baltayla katledilmişti! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Çiftlik evinde baltayla katledilmişti! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bağ evinde balta ile öldürülen 25 yaşındaki genç adam, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşları sel oldu.

Geçtiğimiz perşembe gecesi saat 24.00 sıralarında Bursa'nın Orhangazi İlçesine bağlı Üreğil Mahallesinde Mustafa Karaman'ın babası Ali Karaman, oğlundan 2 gün haber alamayınca kendilerine ait bağ evini kontrol etti.

Burada oğlunu kanlar içinde yerde bulan Ali Karaman, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Karaman'ın öldüğünü tespit etti. Genç adamın balta ile kafasına vurularak öldürüldüğü ve baltanın da olay yerinde olduğunu tespit eden jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

TABUTA SON KEZ SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

25 yaşındaki Mustafa Karaman'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Orhangazi'de son kez baba evine getirildi. Burada helallik alınan Mustafa Karaman öğlen vakti Muhammedül Emin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.

Oğlunu bağ evinde ölü olarak bulan baba Ali Karaman, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Anne Nuray Karaman ise yakınlarının desteği ile güçlükte ayakta durabildi. Mustafa Karaman'ın öldürülmesi ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığın çok yönlü soruşturması devam ediyor. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin ise sorgusu devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adana'da iş merkezinde can pazarı: İşçiler camdan atladı! Korkunç anlar kameradaŞampiyonlar Ligi şampiyonu ne kadar para alıyor 2025? UEFA para ödülleri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana'da iş merkezinde can pazarı: İşçiler camdan atladı! Korkunç anlar kamerada - 3. Sayfaİşçiler camdan atladı! Korkunç anlar kameradaGözetmenleri taşıyan midibüs şarampole uçtu: 28 yaralı - 3. SayfaGözetmenleri taşıyan midibüs şarampole uçtuYıllarca faili meçhul olan cinayetin sır perdesi aralandı! Mehmet Dıvar en yakınlarının kurbanı olmuş - 3. SayfaMehmet Dıvar en yakınlarının kurbanı olmuş!Gaziantep'te korkunç olay: 3 çocuklu Asiye'yi annesi, babası ve kardeşleri öldürdü! - 3. SayfaKatilleri en yakınları çıktı! Kan donduran ifade...Acı haber 6. günde geldi! Trabzon'da dereye düşen çocuğun cansız bedeni bulundu - 3. SayfaDereye düşen çocuğun cansız bedeni bulunduİki araç çarpıştı, ortalık kan gölüne döndü! 4 ölü, 2 yaralı var - 3. Sayfaİki araç çarpıştı, ortalık kan gölüne döndü
Sonraki Haber Yükleniyor...