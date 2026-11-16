Beşiktaş'taki gece kulübü saldırısında Umut Andık'ın ölmesi üzerine çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şahısların cep telefonu incelemesi sonrasında Beyoğlu'ndaki bir evden halıya sarılı ceset çıktı. Çetenin, 1 milyon dolar kayıptan sorumlu tuttuğu Oğuzhan Kalkan'ı öldürdüğü ancak tetikçilerin korkması nedeniyle gömemediği öğrenildi. Ayrıca cinayet öncesinde tetikçilerin gece kulübüne götürülerek eğlendirildiği de ortaya çıktı.

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İstanbul Beşiktaş'ta 11 Kasım Çarşamba günü gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Umut Andık (24) hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmıştı.

TESADÜFEN HALIYA SARILI CESET BULDULAR

Başlatılan çalışma sonucunda 26 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişilerin cep telefonlarında yapılan incelemeler sonucunda Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı halde ceset bulunmuştu. Bulunan cesedin Oğuzhan Kalkan'a (30) ait olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Ekiplerinin çalışmaları sonucunda olaylar ile ilgili yeni detaylar ve iddialar ortaya çıktı.

ÇALINTI ARAÇ İÇİNDE KAZMA KÜREK BULUNDU

3 Kasım'da Beyoğlu'nda Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince çalınan araçlara ilişkin yapılan çalışma neticesinde çalıntı bir araç bulundu. Araç içerisinde kullanılmamış ikiz plaka, kazma, kürek ve çizme bulundu. Ekipler çalıntı araç ile ilgili çalışma başlattı.

6 Kasım tarihinde Eyüpsultan'da bir iş adamının yakının ikameti kurşunladı. 8 Kasım'da ise tehdit edilen aynı iş adamının Beşiktaş'taki bir yakının daha ikameti kurşunlandı. Olaylar ile ilgili Gasp Büro Amirliği Ekipleri çalışma başlattı.

Cinayetin altından bir cinayet daha çıktı: 1 milyon dolar kayboldu, çete üyeleri öldürüp halıya sardı

ÇETE LİDERİNE "ZARAR BİLE VEREMEDİNİZ" DEMİŞ

Yeni Nesil Suç Örgütü Beşiktaş'taki bir gece kulübünün sahibinden silah ve para istedi. Ret cevabı olan çete, 11 Kasım Çarşamba günü Beşiktaş Kuruçeşme'de bulunan gece kulübünü kurşunladı. İddiaya göre, kurşunlanan gece kulübünün sahibi ise polise ihbarda bulunmayarak, yurtdışında bulunan çete liderine ulaşıp ‘Zarar bile veremediniz' diyerek alay etti. Bunun üzerine çete yeniden harekete geçti. Kurşunlama üzerine gece kulübü sahibi ise önlem almak amacıyla kulübün önüne Umut Andık'ın da aralarında bulunduğu 3 kişiyi güvenlik olarak işe aldı.

Umut Andık

BİR KEZ DAHA SALDIRDILAR: GÜVENLİK GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Aynı çete bu konuşma üzerine ileriki saatlerde mekanı tekrar kurşunladı. Kurşunlama sırasında gece kulübü önünde güvenlik olarak bulunan Umut Andın kurşunların hedefi oldu ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri Umut Andık'ı katleden 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Aynı zamanda gözaltına alınan 2 şüphelinin tehdit edilen iş adamının Beşiktaş'taki yakınlarının ikametini kurşunladıkları tespit edildi.

Cinayetin altından bir cinayet daha çıktı: 1 milyon dolar kayboldu, çete üyeleri öldürüp halıya sardı

TELEFON İNCELENDİ, HALIYA SARILI CESET BULUNDU

Soruşturmayı derinleştiren ekipler olayla ilgili 24 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek ifade işlemleri başlatıldı. Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemeler sonucunda Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı ceset olduğu ortaya çıkarıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda 12 Kasım Perşembe günü Beyoğlu'nda bir evde ceset bulunduğu, cesedin 30 yaşındaki Oğuzhan Kalkan'a ait olduğu tespit edildi. Kalkan'ın Gürcistan'da yasa dışı bahis çetesinin para işlerinden sorumluğu olduğu ortaya çıktı. Çetenin 1 milyon dolar kaybı olduğu ve Kalkan'ı bundan sorumlu tuttuğu öğrenildi.

Cinayetin altından bir cinayet daha çıktı: 1 milyon dolar kayboldu, çete üyeleri öldürüp halıya sardı

KORKTUKLARI İÇİN GÖMEMEMİŞLER

Kalkan konu hakkında görüşmek için Gürcistan'dan uçakla Türkiye'ye geldi ve ardından Beyoğlu'nda bulunan eve gitti. Kalkan'ın eve gittiği esnada yakınlarına ‘Sakın beni aramayın, bir konu var görüşmek için geldim' dediği öğrenildi. Kalkan eve girdikten sonra çete üyeleri tarafından silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Kalkan'ın cesedi halıya sarılırken, Beşiktaş'ta tetikçilerin Umut Andık'ın cesedini gömmek için çalıntı araçla taşımayı planlandığı ortaya çıktı. Tetikçilerin cesedi gömmekten çekinmesi üzerine bu planın gerçekleşmediği öğrenildi.

CİNAYETTEN ÖNCE EĞLENMEYE GİTMİŞLER

Öte yandan Beşiktaş'taki cinayeti işleyen tetikçilerin olay öncesinde motivasyon amaçlı Şişli'de bir gece kulübüne götürülerek eğlendikleri tespit edildi. Ayrıca çetenin suç işlemek amacıyla çalıntı motosiklet ve başkası adına kiralanmış araçlar kullandığı bu araçları oto kiralama firmasına götürmedikleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan toplam 35 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sevk edilen 35 şüpheliden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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