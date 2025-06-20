Çorum'da motosiklet yayaların arasına daldı! Yaralılar var
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Çorum'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 2'si çocuk 4 kişiye motosiklet çarptı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza Gazi Caddesi Atatürk Lisesi önündeki meydana geldi. E.Ç. (17) idaresindeki motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan insanlara çarptı.
2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yayalar E.B.C. (11), Memnune C. (46), Sema Ö. (35) ve S.Ö. (3) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş