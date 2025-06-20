Çorum'da motosiklet yayaların arasına daldı! Yaralılar var

Kaza Gazi Caddesi Atatürk Lisesi önündeki meydana geldi. E.Ç. (17) idaresindeki motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan insanlara çarptı.

2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yayalar E.B.C. (11), Memnune C. (46), Sema Ö. (35) ve S.Ö. (3) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.