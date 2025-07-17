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Daha 10 yaşındaydı... Demir kapının altında kalan Eymen hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Daha 10 yaşındaydı... Demir kapının altında kalan Eymen hayatını kaybetti
Olay, İnsan, Ölüm, Çocuk, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da apartman bahçesinde oynayan 10 yaşındaki Eymen'in üzerine demir kapı devrildi. Ağır yaralanan Eymen Budak, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İddiaya göre, kapının uzun süredir arızalı olduğu öğrenildi. 

14 Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde Çekmeköy Aydınlar Mahallesi'nde iddiaya göre, annesi ve babası ayrı olan ve iki haftalığına babasının yanına gelen 10 yaşındaki Eymen Budak, apartman bahçesinde bulunan parka oynamaya çıktı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada yerinden çıkan demir bahçe kapısı küçük çocuğun üzerine devrildi. Olayı gören çevredekiler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirirken, talihsiz çocuk vatandaşların yardımıyla kapının altından çıkarıldı. Ağır yaralanan Eymen Budak, olay yerine gelen ambulansla Sancaktepe Şehit Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak küçük çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eymen'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Daha 10 yaşındaydı... Demir kapının üzerine devrildiği Eymen hayatını kaybetti - 1. Resim

KAPININ ARIZA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Öte yandan, küçük çocuğun ölümüne neden olan demir kapının uzun süredir arızalı olduğu iddia edilirken, olaydan sonra kapının iple bağlanarak kullanılmaya devam edildiği görüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Daha 10 yaşındaydı... Demir kapının üzerine devrildiği Eymen hayatını kaybetti - 2. Resim

Olayla ilgili konuşan Eymen Budak'ın dedesi Gıyaseddin Budak, "Biz Erzurum'daydık, bir haber geldi, çocuğun üstüne kapı düşmüş. Ondan sonra vefat ettiği haberi geldi. Cenazeye yetiştik. Bazen 1-2 gün kapı açık kalıyor, kimse de müdahale etmiyor. Kapı düştükten sonra ip bağlamışlar. Önceki kaynakçı doğru dürüst yapsaydı, arkadan bir destek yapsaydı, hiçbir şey olmazdı" dedi.

Daha 10 yaşındaydı... Demir kapının üzerine devrildiği Eymen hayatını kaybetti - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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