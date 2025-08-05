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Daha 17 yaşındaydı... Serinlemek için girdiği kanal, sonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Diyarbakır, Suriyeli, Sulama Kanalı, Boğulma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da sulama kanalına giren 17 yaşındaki genç boğuldu.

Merkez Yenişehir ilçesinde Hantepe Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren Suriyeli Samir Yadi (17), bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmaları sonucu çocuğun cesedi bulundu. Cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Daha 17 yaşındaydı... Serinlemek için girdiği kanal, sonu oldu - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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