Daha 6 yaşındaydı! Kalp krizi geçiren çocuk hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Siirt'te evde fenalaşan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Minik çocuğun kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Siirt'in Baykan ilçesi Atabağı beldesinde evinde fenalaşan Muhammed Yusuf Celbek (6), ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.
KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden çocuğun kalp krizi geçirdiği belirlendi. Celbek'in cenazesi, Atabağı beldesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar