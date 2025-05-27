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Daha 6 yaşındaydı! Kalp krizi geçiren çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Daha 6 yaşındaydı! Kalp krizi geçiren çocuk hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Siirt'te evde fenalaşan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Minik çocuğun kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Siirt'in Baykan ilçesi Atabağı beldesinde evinde fenalaşan Muhammed Yusuf Celbek (6), ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden çocuğun kalp krizi geçirdiği belirlendi. Celbek'in cenazesi, Atabağı beldesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Daha 6 yaşındaydı! Kalp krizi geçiren çocuk hayatını kaybetti - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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