Daha 6 yaşındaydı! Kalp krizi geçiren çocuk hayatını kaybetti

Siirt'te evde fenalaşan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Minik çocuğun kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Siirt'in Baykan ilçesi Atabağı beldesinde evinde fenalaşan Muhammed Yusuf Celbek (6), ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

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KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden çocuğun kalp krizi geçirdiği belirlendi. Celbek'in cenazesi, Atabağı beldesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.