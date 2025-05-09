Dakikalar içinde 1 milyon lirasından oldu! Kredi kartı çalınınca hayatının şokunu yaşadı

Ankara'da yaşayan Göktuğ Türkoğlu'nun kredi kartı bilgileri çalındı. Siber dolandırıcılar dakikalar içinde 1 milyon 30 bin liralık çekim yaptı. Olayın şokunu yaşayan Türkoğlu, "Kartımın limiti 2 milyon liraydı, yarısı gitti. Müdahale etmeseydik hepsi gidecekti" ifadelerini kullandı.

Ankara'da yaşayan 39 yaşındaki İç Mimar Göktuğ Türkoğlu, çalınan kredi kartı bilgilerinin dolandırıcılar tarafından kullanıldığını ve hesabından toplam 1 milyon 30 bin liralık para akışı gerçekleştirildiğini öne sürdü.

İşlemlerin tanımadığı ve herhangi bir ticari faaliyette bulunmadığı Şanlıurfa merkezli bir gıda firması tarafından yapıldığını belirten Türkoğlu, şüpheliler hakkında şikayetçi olduğunu belirtti. Sorun giderilmediği takdirde borcu ödemek zorunda kalacağını dile getiren Türkoğlu, adalet arayışını sonuna kadar sürdüreceğinin altını çizdi.

"KARTIMIN LİMİTİ 2 MİLYON LİRAYDI, YARISI GİTTİ"

Olayla ilgili konuşan Göktuğ Türkoğlu şunları söyledi:

"Telefona sürekli mesajlar gelmeye başladı. Hesabımdan para çekildiğini gördüm. Bankayı aradım ve hesabımı kapattım. Son çekilen tutar iptal edildi ama diğer tutarlar çekilmiş oldu. Toplam 7 parçalık çekimler halinde toplamda 1 milyon 30 bin lira tutar kaybım oldu. O sırada çok panikledim. Hemen bankayı arayıp hesabımın kapatılmasını istedim. ‘Barış Gıda’ isimli bir firma tarafından işlemler gerçekleştirilmiş. Bu şirketi tanımıyoruz ve herhangi bir ticari faaliyetimiz olmamıştı. Banka yetkilileri işlemin Şanlıurfa’dan gerçekleştirildiğini söyledi. İnternetten araştırma yaptık. Söz konusu firmanın birkaç ay faaliyette bulunduktan sonra kapatıldığını öğrendik. Kartımın limiti 2 milyon liraydı, yarısı gitti. Müdahale etmeseydik hepsi gidecekti"

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"TELEFONUMA HİÇBİR ŞEKİLDE ONAY MESAJI GELMEDİ"

Mağdur olduğunu dile getiren Türkoğlu "Nasıl yaptıklarını bilmiyoruz. Hesap kesim tarihinden iki gün sonra yapmışlar bu işi. Belli ki hesap limitimin açılmasını beklemişler. Telefonuma hiçbir şekilde onay mesajı gelmedi. Elektronik posta üzerinden alışveriş yaptıkları için mesaj gelmediğini düşünüyorum." dedi.

"İTİRAZ ETMEZSEK ÖDEMEK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Bütün mercilere şikayette bulunduğunu söyleyen Türkoğlu, "Bekleme sürecindeyiz. İtirazımızı yaptık. Henüz bir gelişme yok. Şu anda 1 milyon 30 bin lira borçlu görünüyoruz. İtiraz etmezsek ödemek zorunda kalacağız. Benim gibi mağdur olunmaması için bu işlemlerde onay mesajının alınması gerekiyor. Yetkililerin de bu duruma bir müdahalede bulunması lazım. Sürecin takipçisi olacağım" diye konuştu.