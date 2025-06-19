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Denizdeki can pazarından bir acı haber daha! Evladından sonra babası da hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Denizdeki can pazarından bir acı haber daha! Evladından sonra babası da hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Giresun'da denizde 1 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 10 yaşındaki çocuğun babası da yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

3 gün önce Giresun Merkez Teyyaredüzü Mahallesi sahil kesiminde serinlemek için denize giren Celal Derme (41) ve 10 yaşındaki oğlu Toprak Derme, bir anda akıntıya kapıldı.

Denizdeki can pazarından bir acı haber daha! Evladından sonra babası da hayatını kaybetti - 1. Resim

Çevredekilerin müdahalesiyle sudan çıkarılan baba, Giresun İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Oğlu Toprak'ın cansız bedeni ise olaydan bir gün sonra denizde bulunmuştu.

Denizdeki can pazarından bir acı haber daha! Evladından sonra babası da hayatını kaybetti - 1. Resim

BİR ACI HABER DAHA GELDİ

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Celal Derme'den de acı haber geldi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan baba da hayatını kaybetti. Derme'nin cansız bedeni memleketi Malatya'ya gönderildi.

Denizdeki can pazarından bir acı haber daha! Evladından sonra babası da hayatını kaybetti - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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